Erzurum, Muş ve Kars Karlıova’da buluştu! Kıran kırana rekabet...

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Programda konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, kentte huzur ve güven ortamının önemine dikkat çekti. Geçmiş yıllarda terör nedeniyle hem alt yapı hem de hizmet anlamında sıkıntılar yaşandığını belirten Çelik, bu durumun sosyal ve kültürel etkinlikleri de olumsuz etkilediğini ifade etti. Vali Çelik, "Bu memlekette huzurun, güvenin olması gerekiyor. Maalesef yıllarca terör belasından dolayı hem alt yapı anlamında hem hizmet anlamında sıkıntı çektik. Hem de bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler yapılamadı. Ama Allah'a binlerce kez şükürler olsun bugün Bingöl'ün dağlarında, ovalarında, yaylalarında, derelerinde huzur var, güven var" dedi.