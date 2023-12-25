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Bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı.

25.12.2023 - 10:54 |
Bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gebze'den İstanbul'a yolcu taşıyan G.A. idaresindeki 34 M 5905 plaka minibüs, yan yoldan D-100 kara yoluna çıktığı sırada kontrolden bariyerlere çarptı.

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Kazada minibüsteki 15 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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