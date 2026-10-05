Türkiye’de sadece Kocaeli yapıyor: Ağaçlar kitap açtı! Başkan Büyükakın: Kültür ve sanatta standartları belirleyen şehir olacağız

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“KOCAELİ KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ OLMA YOLUNDA”



Başkan Büyükakın ayrıca şunları belirtti: “Biz sporda da, kültürde de sanatta da standart koyan, standartları belirleyen ya da standartlarda çok iyi performans gösteren şehirler arasına girmek gibi bir ufukla hareket ediyoruz. Kocaeli aynı zamanda bir kültür, sanat şehri olma yolunda hızla ilerlemeye başladı. Bizler daha çok çalışarak kültürde de sanatta da Kocaeli ismini sıkça andırmaya devam edeceğiz.”



TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN YAZARLAR KOCAELİ’DE



Türk edebiyat, siyaset ve entelektüel dünyanın önemli isimlerini kitapseverlerle buluşturan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl Tarihçi Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi çok sayıda ismi ağırlıyor. Uluslararası kimliğe sahip fuarın yabancı konukları arasında ise Roger Crowley ve John Perkins’in yanı sıra Soyoung Park, Paola Peretti, Silvana Paternostro ve Amina Seçeroviç yer alıyor. Kocaeli Kitap Fuarı’nın konuğu olan İngiliz tarih yazarı Roger Crowley, fuara ilişkin, “Böyle bir kitap fuarına daha önce rastlamadım. Kişisel olarak söylemeliyim ki Kocaeli Kitap Fuarı’nın atmosferinden çok etkilendim. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” değerlendirmesinde bulundu.