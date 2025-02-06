Otel faciasında İl Özel İdaresi’nden iki kişi hakkında karar! Tutuklu sayısı 21 oldu

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuklu sayısı 21 oldu

Soruşturma kapsamında son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edilen Sırrı Köstereli ve Bünyamin Bal, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Köstereli ve Bal hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkemenin ardından Bal ve Köstereli cezaevine gönderildi. Davaya ilişkin tutuklanan kişi sayısı 21'e yükseldi.