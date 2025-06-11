ÖSYM duyurdu! YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
11.06.2025 - 10:06Güncellenme Tarihi:
21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.