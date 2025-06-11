GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÖSYM duyurdu! YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
HaberlerGündem Haberleri ÖSYM duyurdu! YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM duyurdu! YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

11.06.2025 - 10:06Güncellenme Tarihi:
ÖSYM duyurdu! YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. 

Güncel Haberler

İş garantili kolejde kızlar da meslek öğreniyor
#Gündem

İş garantili kolejde kızlar da meslek öğreniyor

Kırklareli'nde 30 dönüm buğday alanı kül oldu
#Gündem

Kırklareli'nde 30 dönüm buğday alanı kül oldu

Antalya Valiliği'nden Mermerli Plajı açıklaması: 10 yıllığına kiralandı ama halka açık olacak
#Gündem

Antalya Valiliği'nden Mermerli Plajı açıklaması: 10 yıllığına kiralandı ama halka açık olacak