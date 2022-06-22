Amazon Koyu BÃ¶rdÃ¼bet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlÄ±k alanda saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye MuÄŸla Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ekipleri sevk edildi. Åžiddetli rÃ¼zgar nedeniyle bir anda bÃ¼yÃ¼yen alevlere ekiplerin karadan mÃ¼dahalesi sÃ¼rÃ¼yor.

GÃ–KYÃœZÃœ KIZILA DÃ–NDÃœ

AkÅŸam saatlerinde baÅŸlayÄ±p rÃ¼zgarÄ±n ÅŸiddeti ile bÃ¼yÃ¼yen alevler gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aydÄ±nlattÄ±. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ kÄ±zÄ±la bÃ¼rÃ¼yen alevleri sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in tÃ¼m ekipler seferber olurken, ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

'DEVLETÄ°MÄ°Z TÃœM KURUMLARIYLA TEYYAKKUZ HALÄ°NDEDÄ°R'



TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci, Marmaris'te etkili olan orman yangÄ±nÄ±nÄ±, YangÄ±n YÃ¶netim Merkezi'nden takip etti. KiriÅŸci, Twitter hesabÄ±ndan yangÄ±nla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Marmarisâ€™deki yangÄ±nÄ± YangÄ±n YÃ¶netim Merkezimizden takip ediyoruz. YangÄ±n 20.02'de baÅŸladÄ±. 20.10'da ilk mÃ¼dahale yapÄ±ldÄ±. An itibariyle 144 arazÃ¶z, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor. Devletimiz tÃ¼m kurumlarÄ±yla teyakkuz halinde yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor" dedi.



AFADâ€™DAN AÃ‡IKLAMA



AFADâ€™dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yangÄ±na mÃ¼dahale Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±naÂ Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (OGM) ile eÅŸgÃ¼dÃ¼m halinde devam edildiÄŸi belirtilerek ÅŸÃ¶yle denildi:



"BÃ¶lgede meydana gelen orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile eÅŸgÃ¼dÃ¼m halinde devam etmektedir. Burdur, AydÄ±n, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri gÃ¶revlendirilmiÅŸ; Afyonkarahisar, KÃ¼tahya, Ä°zmir ve UÅŸak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geÃ§irilmiÅŸtir."



BAKANLAR KÄ°RÄ°ÅžCÄ° VE SOYLU, BÃ–LGEYE HAREKET ETTI



Bu aradaÂ TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, incelemelerde bulunmak ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde takip etmek Ã¼zere Marmaris'e hareket etti.Â