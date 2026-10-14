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Kars hayvancılığında tarihi devrim: Suni tohumlama yetkisi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne devredildi!

14.10.2026 - 17:34Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Kars hayvancılığında tarihi devrim: Suni tohumlama yetkisi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne devredildi!

Türkiye’nin hayvancılık başkentlerinden Kars’ta, hayvan başına et ve süt veriminin artırılması, etçi ile kombine sığır ırklarının yaygınlaştırılması ve genetik ıslahın güçlendirilmesi amacıyla dev bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü ETKİYAP (Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi) kapsamında imzalanan protokolle, kent genelinde suni tohumlama yapma yetkisi Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne devredildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığının ETKİYAP (Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi) kapsamında kentte genetik ıslahın desteklenmesi, hayvan başına verimin artırılması ve kırmızı et üretiminin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yürütülüyor.

Proje çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Eren Alp ile Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, arasında imzalanan protokol doğrultusunda suni tohumlama yapma yetkisi Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi. Atılan adımla, kentteki hayvancılık faaliyetlerinde ıslah çalışmalarının desteklenmesi ve üreticilerin suni tohumlama uygulamalarından daha etkin şekilde yararlanması hedefleniyor.

 

"GENETİK ISLAH İLE HAYVAN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR"

Hayvancılıkta verimliliğin artırılmasında önemli uygulamalardan biri olan suni tohumlama, istenilen genetik özelliklere sahip hayvanların yetiştirilmesi ve sürü kalitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. ETKİYAP kapsamında yürütülen çalışmalarla etçi ve kombine ırkların yaygınlaştırılması, genetik kapasitenin iyileştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.
Suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla yetiştiricilerin damızlık kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlanması, et üretim potansiyelinin güçlendirilmesi ve hayvancılık işletmelerinin üretim kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.

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"KARS HAYVANCILIĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM HEDEFİ"

Hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Kars’ta, üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar bölge ekonomisi açısından da önem taşıyor. Suni tohumlama yetkisinin Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredilmesinin, kentteki yetiştiricilik faaliyetlerinin desteklenmesine ve genetik ıslah çalışmalarının yaygınlaştırılmasına katkı sunması bekleniyor.
ETKİYAP kapsamında yürütülen çalışmalarla daha verimli hayvan varlığının oluşturulması, kırmızı et üretiminin artırılması ve hayvancılık sektörünün uzun vadede güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kars’ta hayvancılıkta verimliliğin artırılması, genetik ıslahın desteklenmesi ve sürdürülebilir hayvansal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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