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Kars'ın tarihi hazinesi ayağa kalkıyor! Tarihi Mazlum Ağa Hamamı turizme kazandırılacak

14.10.2026 - 17:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kars’ın eşsiz tarihi ve kültürel mirasini geleceğe taşımak amacıyla önemli bir adım atıldı. Kentin simge yapılarından biri olan tarihi Mazlum Ağa Hamamı’nın turizme kazandırılması ve yeniden işlevlendirilmesi için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi arasında resmi protokol imzalandı. Özgün mimarisine sadık kalınarak restore edilecek olan tarihi yapının, çalışmalar tamamlandığında yeniden hamam olarak hizmet vermesi ve Kars turizmine büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.

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1Kars'ın tarihi hazinesi ayağa kalkıyor! Tarihi Mazlum Ağa Hamamı turizme kazandırılacak

Kars’ın tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi Mazlum Ağa Hamamı’nın turizme kazandırılması için önemli bir adım atıldı. Kars Valisi Ziya Polat’ın katılımıyla düzenlenen törende, Mazlum Ağa Hamamı’nın Turizme Kazandırılması Projesi’nin protokolü imzalandı.

2Kars'ın tarihi hazinesi ayağa kalkıyor! Tarihi Mazlum Ağa Hamamı turizme kazandırılacak

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokole, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan imza attı. Protokolle birlikte, kentin tarihi yapılarından biri olan Mazlum Ağa Hamamı’nın korunması ve yeniden işlevlendirilerek turizme kazandırılması yönünde çalışma başlatıldı.

3Kars'ın tarihi hazinesi ayağa kalkıyor! Tarihi Mazlum Ağa Hamamı turizme kazandırılacak

"ÖZGÜN MİMARİSİ KORUNACAK

Proje kapsamında tarihi hamamın özgün mimari özellikleri korunarak aslına uygun şekilde restore edilmesi planlanıyor.

Restorasyon çalışmalarının ardından yapının yeniden hamam olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Tarihi yapıların korunarak yaşatılması açısından önem taşıyan projenin, Mazlum Ağa Hamamı’nın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması bekleniyor. Yapının özgün kimliğinin korunarak yeniden işlev kazanmasıyla birlikte, Kars’ın kültürel mirasının daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

4Kars'ın tarihi hazinesi ayağa kalkıyor! Tarihi Mazlum Ağa Hamamı turizme kazandırılacak

"KARS’IN TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Kars’ta, geçmişten günümüze ulaşan yapıların korunması ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

Mazlum Ağa Hamamı Projesi de kentin tarihi dokusunun yaşatılması ve kültürel değerlerinin korunması açısından önem taşıyor.

5Kars'ın tarihi hazinesi ayağa kalkıyor! Tarihi Mazlum Ağa Hamamı turizme kazandırılacak

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülecek proje ile tarihi yapının korunmasının yanı sıra kentin turizm potansiyeline katkı sunulması hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkıldığı vurgulanarak, Mazlum Ağa Hamamı’nın yeniden hizmete kazandırılmasıyla Kars’ın turizm geleceğine değer katılacağı ifade edildi.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte, tarihi Mazlum Ağa Hamamı’nın aslına uygun restorasyonla yeniden hayat bulması ve kentin kültürel mirası içerisindeki yerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

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