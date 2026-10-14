Kars'ın tarihi hazinesi ayağa kalkıyor! Tarihi Mazlum Ağa Hamamı turizme kazandırılacak

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DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülecek proje ile tarihi yapının korunmasının yanı sıra kentin turizm potansiyeline katkı sunulması hedefleniyor.



Kars İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkıldığı vurgulanarak, Mazlum Ağa Hamamı’nın yeniden hizmete kazandırılmasıyla Kars’ın turizm geleceğine değer katılacağı ifade edildi.



Protokolün imzalanmasıyla birlikte, tarihi Mazlum Ağa Hamamı’nın aslına uygun restorasyonla yeniden hayat bulması ve kentin kültürel mirası içerisindeki yerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.