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GündemÇanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
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Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

14.10.2026 - 17:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan çok sayıda feribot seferi iptal edildi. İşte detaylar...

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1Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

2Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

3Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada’dan ise saat 07.00 ve 10.00 seferlerinin yapılacağı diğer planlı tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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