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Ömer Çelik'ten BM'ye sert tepki: KKTC’nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz

Kıbrıs'ta Pile köyündeki yol çalışmalarında çıkan olaylar nedeniyle BM'ye tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir. Cumhurbaşkanımızın BM platformlarında açık ve net şekilde dile getirdiği gibi, herkes Kıbrıs’ta iki eşit egemen halk olduğu gerçeğine tam saygı göstermelidir. KKTC’nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz." dedi.

19.08.2023 - 20:17 |
Ömer Çelik'ten BM'ye sert tepki: KKTC’nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs'ta Pile köyündeki yol çalışmalarında çıkan olaylar nedeniyle BM'ye tepki gösterdi. Çelik, "Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımları şu şekilde:

Kıbrıs Türklerinin Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılmakta olan Pile-Yiğitler yolu, insani bir amaç taşımaktadır. Buna karşılık Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur.

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Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.

Barış gücü, Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir.

Dolayısıyla Barış Gücü’nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü’nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur.

Bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteğimiz tamdır. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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"HİÇ KİMSE İYİ NİYETİ İSTİSMAR ETMEYE KALKMAMALI"

Hiç kimse Kıbrıs Türkü’nün iyi niyetini istismar etmeye kalkmamalıdır. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs Türklerine eşit mesafede, tutarlı ve çifte standart içermeyen tutum sergilemesi beklentimizdir.

Cumhurbaşkanımızın BM platformlarında açık ve net şekilde dile getirdiği gibi, herkes Kıbrıs’ta iki eşit egemen halk olduğu gerçeğine tam saygı göstermelidir. KKTC’nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz.

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