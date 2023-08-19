ABD'nin skandal Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'ın GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarını açıkladı. Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin 1 Ekim 2023'den itibaren yürürlüğe gireceğini de bildirdi. 2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin GKRY'ye ihracat kısıtlamasının kaldırılması iki koşula bağlandı.

Bu bağlamda, GKRY'nin silah ticareti, kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve reformları denetleme konusunda ABD ile ortak çalışması hedeflendi. Söz konusu yasa ise her sene sıfırdan gözden geçiriliyor ve yürürlüğe tekrar konuluyor.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, tüm çabalarımıza rağmen Ada'daki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının birçok ülkeyle askeri işbirliğini artırdığı bir dönemde, ABD yönetiminin Ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik uyguladığı silah ambargosu kararını kaldırmasını kınayarak 'ABD’nin, 2020 Eylül ayında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

'GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ'

ABD’nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adası’nda uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir' denildi.

KIBRIS'TAKİ GERGİNLİK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere hazırladığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi, BM ve Güney Kıbrıs ile KKTC arasında gerginliğe sebep oldu.

ARAÇLARI KKTC TOPRAKLARINA ÇEKTİLER

BM Barış gücü askerleri yol yapımını engellemek için sabah saatlerinde yol yapılacak alana beton bloklar yerleştirdikten sonra araçlarını da KKTC topraklarına park etti. Bölgeye gelen Türk askeri ise BM'ye ait araçları ve beton blokları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı. Gerginlik kısa sürede sonra güvenlik güçlerinin BM askerlerini geri itmesiyle son buldu.