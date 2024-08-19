Okulların açılmasına sayılı günler kaldı: İstanbul'da anaokulları ve kreşlerin fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
İstanbul'da geçen yıla göre artan anaokulu ve bakıcı fiyatları çalışan anne babaları zorluyor. Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 150 artan fiyatlarla ilgili konuştu. Kuş, "Biz geçen sene 7 bin ila 14 bin arasındaki rakamları söylemiştik. Bakıcı fiyatları ise 15 bin lira civarındaydı. Bu sene ise, anaokullarında 17 bin ila yaklaşık 32 bin, 35 bin bandı arasında bir rakam sözkonusu.Burada okulun vermiş olduğu hizmetlere ve o bölgede bulunan mülkün kira giderleri ve diğer giderlerine göre orantılı olarak değişiyor. Kıyasladığımız bakıcı fiyatları da şu anda yaklaşık 45 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor." dedi.
19.08.2024 - 15:05 | | Faruk SAVAŞ - Hadican EROL / İSTANBUL, (DHA)