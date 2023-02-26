Öğretmene borsa tuzağı! Gelen mesajlar hayatını kabusa döndürdü

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Dolandırıcıların vatandaşlara kurduğu tuzaklara her geçen bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle sanal yatırım sistemlerinin artması ile mağdur sayısı katlanarak artıyor. Fırsatçıların son kurbanı ise borsada yatırım yaparak para kazanmak isteyen ve Antalya Finike’de yaşan 27 yıllık öğretmen Oğuzhan Akın oldu. Borsa hakkında çok fazla bilgisi olmayan, merak ettiği için araştırma yapan Akın, bir süre sonra telefonuna bir yatırım uygulamasını indirdi. Bu sistemin yatırıcımlar tarafından yaygın kullanılan bir uygulamanın kopyası olduğunu daha sonra öğrendiğini belirten Akın, başından geçenleri gazetevatan.com’a anlattı.

"UYGULAMAYI İNDİRİNCE BANA ULAŞTILAR"

İndirdiği program ile daha çok uluslararası piyasada yatırım yapıldığını ifade eden Akın, uygulamayı indirdikten sonra kendisi ile iletişime geçildiğini belirterek, “'Yatırımla mı uğraşıyorsunuz' diye sordular. Ben de kendilerine fazla bilgim olmadığını ama yatırım yapmak istediğimi söyledim. Sonra ‘isterseniz ufak bir ücret ile yatırımlara başlayın’ dediler ve çok kazandırdıklarını iddia ederek beni ikna ettiler. Ne kadar direndiysem de sonunda ikna oldum” dedi.

"İLK BAŞTA KAZANDIRDILAR"

İlk başta 22 bin liralık bir yatırımla başladığını söyleyen Akın, “Bana banka hesabı numarası verdiler. Ben de parayı yatırdım ve sistemden dolara çevirdiler. Sonra da yatırım işlemlerine başladık. Benimle Semih isminde, yatırım danışmanı olduğunu iddia eden bir kişi iletişim kuruyordu. Zaten borsada ne alınır, ne satılır fazla bir fikrim yoktu benim. Yatırım danışmanı olduğunu iddia eden kişi, bana yardımcı olacağını söyledi. O zamanlar 1400 dolar gibi bir paraydı. İlk etapta bu kadar para ile günlük 400 dolara yakın para kazandığımı gördüm. Bu beni cezbetti ve şüphelerimi bir kenara bıraktım” ifadelerini kullandı.

"50 BİN LİRAYA TAMAMLAYALIM DEDİLER"

“Aradan henüz bir gün geçmesine rağmen beni yeniden para yatırmak için ikna ettiler” diyen Akın, “Bana, ‘bak bu para ile iyi kazandın, paranı 50 bin TL’ye tamamlayalım, ABD borsasında bazı işlemler var. Daha iyi kazandıracak’ dediler. Ben de zaten kazandığımı gördüğüm için ikna oldum. Sonra bana kazandırmaya ve beni yönlendirmeye devam ettiler. Borsada ne al diyorsalar onu alıyordum. Kazanıyordum ama kazandıklarımı çekemiyordum” dedi.

KAYBETTİKÇE DAHA ÇOK BATMIŞ

Akın, sonraki süreçte yükselecek bir ürünü düşecek diye, düşecek bir ürünü de yükselecek diye aldırdıklarını dile getirerek, “Beni bile bile zarara uğrattılar. Üç işlem açtık, üçü de tamamen tersine gitti. Bu kez de ‘kayıp yaşayacaksın para göndermen lazım, eksiğini tamamlamak için’ dediler. Gönderdim. 50 bin TL’yi kurtarmak için para yatırdıkça daha fazla zarar ettim. Sonuç olarak toplam 500 bin TL zarar ettim. Hesabım patladı. Benimle yeniden iletişime geçtiler ve 6 bin dolar daha istediler. Bu 6 bin dolar ile işlem yapıp 30 bin dolarlık zararımı tekrar yerine getireceklerini söylediler. Anladığım kadarıyla beni dolandırmaya devam edeceklerdi. Reddettim ve yasal yollara başvuracağımı söyledim” açıklamasında bulundu.

"TOPLAMDA 500 BİN LİRA KAYBIM VAR"

Kendisine devamlı 500 bin lirayı geri almak için nasıl 120 bin lira veremezsin diye mesaja attıklarını belirten Akın, “Hem ‘bana güven, parayı yatır’ diyor. Hem de ‘suç duyurusundan korkmadığını ve kendisinin zaten yurt dışında olduğunu’ söylüyor. Bu nasıl bir çelişkidir” dedi.

Akın, ana para olarak 400 bin lira kaybı olduğunu ve borsada işlem yaparak kazandığını iddia ettikleri para ile toplamda 500 bin lira kaybı olduğunu söyledi.

"DOLANDIRICILARIN ÇOĞUNLUKLA KULLANDIĞI YÖNTEM"

Davaya bakan Avukat Batuhan Yıldız, “Vatandaşlarımız yasal uygulama indirme sayfalarında yer alan yatırım uygulamaları programlarını indirip yatırımlarını değerlendirmek, kazançlarını artırmak istemektedirler. Uygulamada çoğunlukla karşılaşılan husus ise haksız kazanç durumudur. Yasa dışı yatırım firmalarının hukuka ve yasaya aykırı, kötü niyetli işlemleri karşısında mağdur olanlar ise bu haksız işlemlere karşı yasal işlemler başlatabilir. Bu tip haksız kazanç elde etme amacı güden firmalar genel itibariyle kişiye yatırım yapıyormuş düşüncesi vererek kişinin sürekli bu uygulamaya para yatırmasını sağlamaktadır. Bu para yatırma sürecini ise gayet samimi, bir kardeş edası ile yaparak insanların önce güvenini daha sonra da ne yazık ki tüm yatırılan gelirini kazanmaktadırlar” diye konuştu.

Dolandırıcıların yöntemleri ile ilgili bilgi veren Yıldız, “Yatırım yapmak isteyen kişi, kendisini ‘yatırım danışmanı’ olarak tanıtan, gerçek ismini dahi kullanmayan sıcakkanlı kişinin küçük tavsiyeleri ile önce kazanıyor gibi gösterilmektedir. Ardından ‘abiciğim/ablacığım; sen bana güven, daha çok kazanacağız’ diyerek kişinin daha büyük yatırım yapmasını, bu yatırımın da ‘acil!’ olarak yapılması hususunda ısrarcı olmaktadırlar. Burada bu dolandırıcıların genellikle kullanmış olduğu cümle ise: ‘Telefon açık kalsın, beni hoparlörlere aldıktan sonra ...TL/Euro/Dolar para göndermelisin!’ oluyor. Bu aşamaya kadar dolandırıldığını anlamayan kişiler ise ne yazık ki durumun acil ve geri dönülemez olduğunu düşünerek daha büyük meblağlar ödeme yolunu tercih etmektedirler. Dolandırıcıların çoğunlukla kullandığı bir diğer tabir ise: ‘Makas ve Kaldıraç’ sistemlerine uyulmamasından dolayı vatandaşın normal piyasaya göre çok daha büyük zarara uğratıldığı düşündürülerek mağdur edilmesidir” ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİK BANK OLAYININ İKİNCİ DALGASI MAHİYETİNDE"

“Bu tip dolandırıcılık işlemlerinde vatandaşa başlangıçta genellikle kazanç sağlıyormuş hissi verilmektedir” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Yatırım danışmanı olduğunu iddia eden kişinin verdiği tavsiyeler ile kazanç miktarı artmış gibi gösterilir. Yatırım yapan vatandaş bu kazancını çekmek istediği zaman ikna edici ve samimi tavırlarla 'yatırım danışmanı' tarafından o paranın çekilmemesi gerektiği, aksine başka bur yatırımın değerlendirileceği hususunda vatandaş kandırılmaya çalışılmaktadır. Vatandaş artık bu aşamadan sonra kazanç elde edemeyeceğine inandığı zaman ise bir dolandırıcılık firması ile karşı karşıya kaldığını anlamış oluyor. Kişiler, uygulamaya giriş yaptıkları esnada yatırmış oldukları teminatın iadesini isteseler de bu firmalar tarafından teminatın iadesi gerçekleştirilmemektedir. Yasal düzenlemeler ışığında aracı kurumlarca kişilerden alınan teminatların talep halinde en geç bir sonraki iş günü iadesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Lakin bu dolandırıcılık firmalarının yasal düzenlemelerden kaynaklı yükümlülüklere uymaları söz konusu olmamıştır. Bir kişi, bu firmalardan teminatı istediğinde önce bir miktar para istenmekte, istenen miktar giderek katlanarak vatandaşların daha yüklü miktarda dolandırılmaları amaç güdülmektedir. Bu miktar 50.000₺ meblağ da olabilir, 5.000.000₺ meblağ da olabilir. Bir nevi ülkemizin gündemini bir dönem işgal eden Çiftlik Bank olayının ikinci dalgası mahiyetinde, kaydedilen paranın kazanılması için yeniden para yatırmak için insanların hileli davranışlarla aldatılması sağlanmaktadır.”

"HEMEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"

Dolandırıcılıkla karşı karşıya kalan vatandaşların hemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Bu kişi ya da firmalar aleyhine 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157. ve 158. maddelerinde düzenlenen dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından suç duyurusunda bulunulabilmektedir. Suç duyurusunda bulunurken ekran fotoğrafları, yazışmalar, iletişim kurulan telefon numaraları, banka hesap kayıtları ve olabildiğince gerekli deliller ile desteklemek burada önem arz etmektedir. Bu firmanın yetkililerinin tespit edilmesi akabinde ise bu kişi ya da firmalar aleyhine icra takibinde bulunulması, ihtiyati haciz işlemlerinin yürütülmesi, bu kişi ya da firmalar aleyhine dava açma gibi birden fazla hukuki süreç yürütülebilmektedir” dedi.