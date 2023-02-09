Yıkılan bina sorumlularının delil karartma oyunu ifşa oldu!

ALİCAN YILDIRIM / alican.yildirim@gazetevatan.com

Yıkılan binalarda hukuken hesap vermesi gerekenin kim olduğuyla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Deprem sonrası yıkılan binalardan öncelikle inşaat mühendisi sorumludur. Duruma göre de jeoloji mühendisi sorumludur. İlk olarak hukuken bu kişiler deprem sonrasında yıkılan binalar ile ilgili hesap vermek zorundalar. Fakat kaçak yapılarda yani mühendis çalıştırılmadan imal edilen binalardan müteahhitler ve mal sahipleri sorumludur" ifadelerini kullandı.

İHMAL VARSA SORUMLULARI HANGİ CEZALAR BEKLİYOR?

Bina yıkılması sonrası eğer ihmal varsa sorumluların yargılanma süreci ile ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Yıkılan binaların hukuken sorumluları bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan yargılanacak ceza olarak da hapis cezası, adli para cezası ve meslekten men edilme cezalarına maruz kalacaklar. Yani bu kişiler mühendislik yapamayacaklar" dedi.

“DAVA SÜRECİ HIZLANMALI”

Yargı sürecinin hızlı ve titizlikle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Konuyla ilgili şuanda onlarca dava dosyam var. 2011 yılında deprem olmuş. 2013 yılında soruşma tamamlanmış. 2015 yılında dava açılmış. 2023 yılında ise ilk derece mahkemesinden karar alınmış. Tabi bu karar istinafa tabi akabinde Yargıtay'a tabi. Sanıkların birçoğu hayatlarını kaybettiler ya da cezalandırmak için ömürleri yetmedi. Çok acıdır ki Erciş 2011 depreminde sanık olarak yargılanan 11 kişinin öldüğü bir binada sanık mühendislerden biri İskenderun Hatay'da inşaat yapmaya devam ediyordu. Bu davalarda süreçlerin hızlandırılması gerekiyor. Cezalar acilen uygulanıp daha fazla insanın mağdur olması engellenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

SORUMLULARIN DELİL KARARTMA OYUNU İFŞA OLDU

Yıkılan bina sorumlularının delil karartmaması için yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunan Çavuşoğlu şu bilgileri verdi;

"Öncelikle tabii deprem arama kurtarma çalışmaları yapılmalı. Arama kurtarma çalışmaları bittikten hemen sonra enkazlar kaldırılmamalı. Sebebi ise şu deliller ortadan kaldırılınca şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle sorumlular beraat ediyorlar. Ve yıllarca inşaat yapmaya devam ediyorlar."

SORUMLULARIN CEZADAN SIYRILMAMASI İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Yıkılan bina sorumlularının cezadan sıyrılmaması için ne gibi hususlara dikkat edilmesi konusunda önerilerde bulunan Çavuşoğlu, “Adli tıp kurumu gibi adli inşaat kurumumuz olmalı. Deprem dava dosyalarını her bilirkişi değil adli konularda eğitimler almış mühendisler hazırlamalı. Bunun yanında yıkılan binaların mühendisleri, mimarları, mal sahipleri daha soruşturma aşamasında zorla olay yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü işini düzgün yapmış bir mühendis ‘nasıl olsa ben suçsuzum ilgim yok’ diye olay yerine gelmiyor. Bu sayede asıl suçlular delilleri karartmayı başarıyor" diye konuştu.

“UZMANLAR ONAY VERMEDEN BİNAYA GİRİLMEMELİ”

Deprem bölgesindeki vatandaşlara uyarılarda bulunan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın ilgili birimlerin, inşaat mühendislerinin yapıyı görmeden içine girmemesi gerekiyor. Çünkü bölgede hala artçı depremler sürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“MESLEĞİN İTİBARI YOK EDİLMEMELİ”

Son olarak mühendislik mesleği hakkında değerlendirilmelerde bulunan Çavuşoğlu, "İşini dürüst şekilde yapmayıp zengin olmaktansa motokuryelik ve güvenlik görevliliği yapan binlerce mühendis var. Bu konuda yetkililer harekete geçmesi gerekiyor. Mesleğin itibarı yok edilmemesi noktasında çok büyük önem arz ediyor" dedi.