Prefabrik ev yapana 200 bin TL'ye varan devlet desteği

BURHAN ŞAHİN / gazetevatan.com

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar yaşadığı konutun güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle büyükşehirlerde, yüksek katlı binalarda oturanlar büyük tedirginlik yaşıyor. Kiralık ve satılık ev fiyatlarındaki yükseliş ise vatandaşların yaşadıkları konutlar depreme dayanıksız olsa bile, evlerini değiştirmesini engelliyor. Bu durumda olanlar farklı alternatifler üzerinde duruyor. Afet durumunda zarar görme riskini düşürmesi sebebiyle tercih edilen prefabrik evlerle ilgili detaylar araştırılıyor. Hazır olarak panel duvarlardan oluşan, çatı kolonlarından, su tesisatına kadar fabrikada üretilip sahada sadece montajı yapılan prefabrik evler, uzun imalat sürelerini kısaltıyor, ayrıca işçilik maliyetini de düşürüyor.

YOĞUN TALEP VAR

Prefabrik evler ayrıca daha önceden planlanıp üretildiği için tüm ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabiliyor. Özellikle deprem ve toprak kayması gibi durumlara karşı dayanıklı olan prefabrik evler çevre dostu olarak da nitelendiriliyor. Fiyat avantajı ile de dikkat çeken prefabrik ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı yaşanan depremin ardından artış gösterdi.

Sektör temsilcisi Emin Metin, prefabrik ev yaptırmak isteyen vatandaşları kullanılan malzeme konusunda uyararak, "Prefabrik ev yapımında tek çeşit malzeme kullanılmıyor. Standart ve lüks olarak iki farklı çeşit prefabrik ev yapımı söz konusu. Bunlar arasında da şöyle bir farklılık var. Standart evin çatısında OSD mebran denilen bir malzeme var. Fiyata ilave ediliyor. Biz olmasını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde standart evlerde bu duvardaki harç profilleri, yani bağlantı noktaları gözüküyor. Kişi bunu görmek istemiyorsa o zaman ekstradan bir dış alçıpan uygulaması yapılıyor. Aynı şekilde evin içine alçıpan, dışına ise hiper stema denilen bir malzeme kullanılarak dış bağlantı noktaları saklanıyor" dedi.

PREFABRİK EV SEÇERKEN DİKKAT

Pek çok kişi prafabrik ev yaptırmak istiyor ancak evin yapılacağı konum büyük önem taşıyor. Metin, prefabrik evin kurulacağı bölge seçimi konusuna dikkat çekerek "Karadağ'da bir ev yapmıştık, ev orda ki dağda yapılacağı için rüzgar çok fazlaydı. Bu nedenle çatıda güçlendirme yapılması gerekti" örneğini verdi.

PREFABRİK EVLER DEPREME DAYANIKLI MI?

Yaşanan deprem felaketinin ardından gündeme gelen prefabrik evler depreme karşı gerçekten dayanıklı mı? Sektör temsilcisi Emin Metin merak edilen soruyu şöyle yanıtladı:

"Prefabrik evler depreme çok daha dayanıklı. Bunu neden söylüyorum? Bizim deprem bölgesinde yapmış olduğumuz evlerin sahiplerini depremden sonra teker teker aradık. Evlerimizde hiçbir zarar bulunmuyor. Ancak prefabrik evler "8 veya 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı" diyemiyoruz."

PREFABRİK EVİN AVANTAJLARI - DEZAVANTAJLARI

Prefabrik ev sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği ise bu evlerin maliyeti oluyor. Metin konu ile ilgili, "Prefabrik evler maliyet ve zaman açısından betonarme evlere göre avantajlı. Prefabrik evlerin ne zaman üretileceği, ne zaman kurulacağı belirlenebiliyor. Bu sayede evin toplam ne kadara mâl edileceği hem satın alan hem de satan tarafından tam olarak kestirilebiliyor" ifadelerini kullanarak prefabrik ev fiyatları ile ilgili şunları söyledi:

"Fiyatlar tahmin edersiniz ki ülke ekonomisine, hammadde fiyatlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda ortalama metrekar fiyatı 4 bin - 5 bin TL babında seyrediyor. İstanbul bölgesinde 100 bin TL'ye prerabrik ev sahini olmak mümkün."

Fiyat olarak betonarme eve kıyasla daha uygun olan prefabrik evler farklı alternatif arayanlar tarafından tercih edilebiliyor. Peki prefabrik ev yaptırmak isteyenleri nasıl bir süreç bekliyor? Sektör temsilcisi Metin, "Öncelikle arsanın alınması gerekiyor. Arsanın imar durumu büyük önem taşıyor. Bu arsada kaç metrekareye prefabrik ev yapabilecekleri ile ilgili belediyelerine bağlı mimarlık ofislerinden bilgi alınması gerekiyor. Sonrasında hazır olarak bulunan modeller kullanılıyor ancak bu yapılar modüler yapılar olduğu için kişinin isteğine göre istenilen değişik sağlanabiliyor" diye konuştu.

PREFABRİK EV YAPANA NAKDİ DESTEK

Ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar prefabrik ev yardımı alabiliyor. Nakdi yardımdan yararlanmak için, kişi, ikametgahlarının olduğu adresteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak, bu yardımdan yararlanabiliyor.

GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIYANLARA 200 BİN TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ‘barınma yardımı’ kapsamında yer alan prefabrik ev yardımı, "muhtaçlık sınırı altında yaşayan ve gerekli şartları sağlayan hanelere" prefabrik ev yapım giderlerinde kullanmaları için tahsis ediliyor ve harcama karşılığında kullandırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, prefabrik ev yapmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlara 200 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.