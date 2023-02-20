Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerde dakika dakika yaşananlar:

01.44 Bakan Koca: Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.

01.38 Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından bir işyerinde yanan ateşin fark edilmesi üzerine enkazda birilerinin olabileceği şüphesi üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

01.17: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastanesini ziyaret etti. Bakan Koca, "Yaklaşık 5 saat önce, 20.04’te Hatay’da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve tedavilerine hemen başlanan yaralılarımızı Sahra Hastanemizde ziyaret ettik, durumlarını yakından takip ediyoruz. Hastalarımıza ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

00.44 Antakya'da eşya aldıkları hasarlı bina Hatay depreminde yıkıldı; 3 kişi enkaz altında.

23.53 Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olanlar, helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi.

23.47 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor” dedi.

23.45 Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

23.30 Hatay'da akşam saatlerinde peş peşe yaşanan iki depremin ardından Hatay Havalimanı'ndaki pistte yapılan kontrollerde uçuşlara engel bir durum olmadığı bildirildi. Kontrollerin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan AnadoluJet uçağı kısa bir süre önce Hatay'dan havalandı.

23.29 AFAD: Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır. 112 Acil’e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor.

23.02 İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

22.36 6 Şubat'taki depremlerde de kısmen hasar görmesine rağmen sağlam kalan bölümünde hastalara bakılan İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine hastaneye onlarca ambulans sevk edildi. Ambulanslarla alınan hastalar, Payas ilçesinde kurulan sahra hastanesi ile Dörtyol Devlet Hastanesine nakledilmeye başlandı. Hastanedeki tüm hastaların sevk edileceği belirtildi.

22.34 Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremde Küçükdalyan Mahallesi Defne Sokak'ta bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan Vahit Başman hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Başman'ın cenazesi ekiplerce enkazdan çıkartıldı. Polis ekipleri, gözyaşlarına boğulan Başman'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.

22.26 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen iki deprem sonrası helikopterle Hatay'a geçti.

22.26 CNN TÜRK'te Arda Erdoğan'ın Hatay'dan aktardığı bilgiye göre eşyalarını almak isterken enkaz altında kalan 3 kişi aranıyor.

22.22 Emine Erdoğan: Acımız tazeyken Hatay'da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen deprem haberinden derin bir üzüntü duydum. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmamasını ümit ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum.

21.50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hastanelere gelen 8 yaralımız var. Tsunami uyarısı olmuştu. Bu 2 saatlik bir prosüdür. Bu her zaman uygulanan bir yöntem. Şu an böyle bir risk yok ve uyarı kaldırılıdı. Karaçay Barajı'nda da henüz bir teyit edilen risk yok.

21.32 Gaziantep Valisi Davut Gül, "Hatay’da olan deprem Gaziantep’te de hissedildi. An itibariyle bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kayıbı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun." dedi.

21.30 CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk, "İçişleri Bakanı Soylu Maraş'taydı ve dakikalar önce Hatay'a havalandı. Samandağ ve Defne ilçesinde yıkımlar var. Samandağ'da bir kadının başına taş düşmüş. Vefat ettiğine dair haberi aldık. Enkaz altındaki 4 kişiden 1'i enkazdan çıkarılmış. Defne'de 4 kişi enkaz altında kalıyor 1 kişi çıkarılıyor. Samandağ ve Defne'de ekipler arama ve tarama faaliyeti yürütüyor. Bu depremde riskli yapıların yıkıldığına dair ihbarlar geldi. " dedi.

21.25 AFAD Başkanı Yunus Sezer: Hatay ilimizde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızla yönlendirilmiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

28 İHBAR, 8 YARALI VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. 8 yaralının olduğunu ifade eden Oktay, “6.4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem yaşadık. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut ve her bir ihbarı değerlendiriyoruz. Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Kandilli'nin su yükselmesi ile ilgili bir uyarısı olmuştu. Bunun 2 saatlik standart bir uyarı olduğunu söylediler. Şu anda böyle bir riskin olmadığını gördükleri için uyarı kaldırılmış bulunmaktadır. Karaçay Barajı ile alakalı bir söylenti yayıldı. Kontrol ettik. Alınan bilgiler ve ön inceleme sonucu şu an bir risk yok. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı, ailelerinizi ve milletimizi düşünün. Mala gelen gelsin cana gelmesin. Tüm ekiplerimizle birlikte takip ediyoruz. Herhangi bir sorun olursa, herhangi bir güvenlik görevlisine ve AFAD personeline iletirseniz müdahale edilecektir” şeklinde konuştu.





EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

Bazı binalarda göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.

"YER AYAĞIMIZIN ALTINDAN KAYDI"

CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren depremi gözyaşıyla anlattı. "İnanılmaz bir deprem oldu. Çadırkentteydik. Buradaki insanlar da çok korktu. Yer bizim altımızdan kaydı. Asla toparlanamadık. İnanılmaz salladık. Herkes çadırlarından fırladı. Sobalar devrildi. Olası bir yangın için tedbir alındı. Volkan da ben de yere düştük. İnsanlar çatılarından fırladı ne yapacağını bilemedi. Çok sert çok sarsıcı bir depremdi. Çok ciddi bir depremdi.

Kanal D Muhabiri İhsan Yalçın, "Hatay'daki deprem Gaziantep'te de çok hissedildi. Deprem çok şiddetliydi" dedi. CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "6,4 büyüklüğündeki depremi hissettik. Şehir toz içinde öncelikle bunu belirtelim. Bazı binaların yıkılmak üzere olduğunu görüyorsunuz. Binanın yan yattığına şahit oldu burada olan vatandaşlar. Bu bina hasar almıştı 2 katında yıkıntılar vardı. 6.4'lük depremin ardından yan yattı. Bulunduğumuz alanı polis ekipleri kapattılar. Şehrin bir kısmında elektrik yok." dedi.

GENİŞ BİR BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Çevre illerden hissedilen depremin etkilediği bölgeleri USGS (Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu) harita bu şekilde işaretledi. Deprem Kıbrıs'ın güney doğusunda ve kuzey ucunda da hissedildi. Öte yandan sarsıntı, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Suriye'de de şiddetli bir biçimde hissedildi.

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK"

Konuyla ilgili AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. Dört ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her üç-dört dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.” ifadelerini kullanmıştı.



