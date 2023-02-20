AFAD: Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Vatandaşların riskli binaların çevresinde bulunmaması ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmesi istendi.

Çevre illerden hissedilen depremin etkilediği bölgeleri USGS (Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu) harita bu şekilde işaretledi.