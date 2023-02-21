12 bin lira verip kurtulmuş! Flaş detay ortaya çıktı

Deprem felaketinde Antakya’da onlarca kişiye mezar olan Kule Apartmanı’na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, depremlerde neden ağır kayıplar verdiğimizin adeta belgesi niteliğinde. Manavgat’ta 5 yıldızlı otelde gözaltına alınan müteahhit Ömer Cihan’ın yaptırdığı Kule Apartmanı’nda, ruhsat projesine aykırı çıkmalar yapıldığı ancak Cihan’ın bu suça karşı sadece 12 bin lira para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

2018 yılında Hatay Barosuna kayıtlı Avukat Ebru Ulaş ve Avukat Görkem Ulaş tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 1 Ocak 2019 günü İnşaat Mühendisi ve İnşaat Bilirkişi Hakan Yağcıoğlu tarafından Antakya Saraykent Mahallesi 358.sokak, numara 28’deki 3972’nolu parselde yapılan keşif neticesinde, deprem sırasında çöken yapının ruhsat projesine aykırı çıkmaları olduğu belirtiliyor.

Bilirkişi raporunda, 17 Ekim 2017 tarihinde 662 ruhsat numaralı yapının, toplamda 4 bodrum kat, 5 normal kat ve çatı arası piyesli olduğu, ruhsat projesinde +1 metre kotunda olması gereken zemin katın +4 metre kotunda olduğu tespit edildiği bilgisi yer alıyor. Raporda, ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma yapıldığı, mevcut binada proje ve eklerine aykırılık olduğu belirtilirken, “Yapılan incelemeler sonucunda dava konusu binada çatı katlarındaki aykırılıklar için yapı kayıt belgesi alındığı fakat kot farkı için herhangi bir belge bulunmadığı bu aykırılığın giderilmesi için imar barışına veya ilgili belediyeye müracaat edilmesi gerekmektedir, mevcut durumda binada imara uygunsuzluk bulunduğu tarafımca tespit edilmiştir” ifadeleri sıralanmış.

HAKİMİ ŞİKAYET ETTİK

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, kaçak inşaat nedeniyle açılan davada ise Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Ömer Cihan’ı imar kirliliği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıp, indirim uygulamış. 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kara verilen Cihan’ın cezası bir günü 40 TL’den hesaplanmak üzere 12 bin lira adli para cezasına çevrilmiş.

Ömer Cihan hakkında şikayetçi olarak Kule Apartmanı’ndaki usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını sağlayan avukatlar Ebru Ulaş ile eşi avukat Görkem Ulaş ise Milliyet’e yaptıkları açıklamada, şu bilgileri verdiler: “Bilirkişi raporu yapılan usulsüz işlemleri açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca binanın ruhsat projesine aykırı bodrum katlarda çıkmalar yapıldığı belirtiliyor. Ancak mahkeme yargılanan Ömer Cihan’a sadece 12 bin lira para cezası verdi. Biz de mahkemenin hakimi ve savcısını Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikayet ettik.”

FERAH FERAH AYNI TEZGAH

Yine aynı müteahhit Ömer Cihan tarafından yapılan Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremde ağır hasar alan Antakya’daki Ferah Apartmanı’nda ruhsata aykırı ekleme ve imalatlar yapıldığı ortaya çıktı. Depremden 1 ay önce mahkemeye yansıyan bilirkişi raporuna göre, sığınak alanı daireye çevrilen yapıdaki usulsüzlüklere rağmen Antakya Belediyesi’nce 5 yıl önce binaya usulsüz ‘yapı kullanım izni’ verilmiş.

Depremde hasar alan Ferah Apartmanı ile ilgili 2 Ocak 2023 tarihinde Hatay 7.Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda, 31 Ocak 2018 tarihli yapı kullanma izin belgesinin usulsüz olarak tanzim edildiği belirtiliyor. Depremde ağır hasar aldığı bildirilen yapının, depremde yıkılan Kule Apartmanı’nın müteahhiti Ömer Cihan tarafından yapıldığı belirtilerek, yapıdaki usulsüzlükler şöyle anlatılmış:

HEM ZEMİNDE HEM ÇATIDA

“3.kat ve çatı katına projesinde olmayan (açık ve kapalı) köşe balkon yapıldı, ön cephe zemin katta 1 metre genişliğinde 9 metre uzunluğundaki balkon projeye aykırı olarak yapıldıktan sonra kapatılarak daire alanına katıldı, arka cephe bodrum katta 50 santimetre genişliğinde ve 21 metre uzunluğundaki alan kapatılarak bodrum kata ilave edildi, bodrum katta sığınak ve otopark olarak planlanmış alan, daireye çevrildi, projesine ve imara aykırı olarak inşa edilmesine rağmen binaya usulsüz olarak yapı kullanım belgesi düzenlendi.”

BELEDİYE DE SORUMLU

Bilirkişi raporunda Yapı Denetim firmasının kusurları şöyle sıralanıyor: “Tasdikli mimari projesine ve inşaat-yapı ruhsatına aykırı emsal artışı (fazladan inşaat alanı yapılmasına) ile imar kirliliğinin oluşmasına sebebiyet verildiği, bu aykırılıkların yapı kullanma izin belgesi verildiği tarihte var olduğu anlaşıldığından, projesine ve imara aykırı bir şekilde yapılan inşaata usulsüz olarak Yapı İzin Belgesi verildiği değerlendirilmiştir. Yapı Kullanım İzin Belgesinde imzaları bulunması nedenleriyle, İsos Yapı Denetim Firmasının da, iskan belgesini düzenleyen belediye yetkilileri ile birlikte sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.”

Avukat Ebru Ulaş ise, “Belediye memurları yargılanmaktaydı bu raporla usulsüz yapı kullanım izin belgesi verdiklerini ve sorumluluklarını ortaya çıkardık. Deprem olmasa 21 Mart günü duruşmamız vardı lakin deprem oldu. Sorumlular, görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyorlardı ama dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi için taleplerimiz olacaktı” dedi.