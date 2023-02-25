'10 büyüklüğünde depreme dayanıklı' diye satıldı yerle bir oldu

İskenderun’da 2 ve 8 bloktan oluşan apartmanlar yapan Nurettin Kayış’a ait binalarda depremde yıkım olmadı. Kayış, dairelerin sadece iç kısımlarında çatlaklar olduğunu belirtti. Kayış’ın, Antakya’da site içerisinde aldığı daire depremde çökerek hasar aldı. 2020 yılında ‘altın makas’ ile açılışı yapılan Güçlü Bahçe Sitesinde yaklaşık 68 kişinin öldüğü belirtildi. 5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğunun yıkıldığı, 1 binanın ise zemin katlarının çöktüğü ve ağır hasar aldığı görüldü. Kayış, Antakya’da site içerisinde satın aldığı dairenin, üstlenici firma tarafından 10 şiddetinde depreme dahi dayanıklı olduğu söylenerek satıldığını iddia etti. Güçlü Bahçe Sitesinin Müteahhiti Servet Altaş'ın ise tutuklandığı iddia edildi.

“Temelinin iyi olduğunu söylemişlerdi”

Müteahhit Nurettin Kayış’ın, “2013 yılında İskenderun’da inşaat sektörüne atıldım. İnşaat sektöründe 10 blok yaptım, ortalama 200 dairelik. 2019 yılında belediye üzerime çok geldi, belediyeye bağış vermekten usandım. İş yerimi 2019 yılında mühürlettirdim. Biz burayı sevdik, Antakya’ya taşınalım dedik. Burada yaşayalım diye düşündük. Antakya’dan bir tane daire satın aldık. Çevremdeki arkadaşlar Güçlü Bahçe Sitesinde daire satın almıştı, bize de önerdiler buranın temelinin iyi olduğunu belirttiler.” dedi

“Binaya aldandım”

Sitenin 10 şiddetinde depreme dayanıklı olarak satıldığını belirten Kayış, “Sitenin, 10-12 şiddetinde depreme dahi dayanıklı olduğunu söylediler. Biz bu evi o zaman 200 bin dolar civarında bir paraya aldık. Ben, yerin 2 kat altına inmiş diye ve güzel bir perde duvar var diye binaya aldandım. Kaba inşaatını görseydim almazdım.” Şeklinde konuştu.

“Bu sitede 68 kişi hayatını kaybetti”

68 kişinin sitede öldüğünü söyleyen Kayış, “Ben 8 katlı binanın 6’ıncı katında oturuyorum, deprem saatinde uyanıktım. Müteahhit, yangın merdiveni yapmadığı için depremden kaçmakta zorluk çektik. Aşağı indiğimizde 2 blok tamamen yıkılmıştı. Depremden sonra İskenderun’a gittim ve dairelerimi teker teker gezdim. İskenderun’da bulunan dairelerimde çatlaklar hariç hiçbir zarar olmadı. Bu sitede 68 kişi hayatını kaybetti” dedi.