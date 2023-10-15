NY Times dünyaya duyurdu! İşte İsrail'in Gazze işgali planı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in 'Gazze işgali' planını yazdı. İran, Katar'da Hamas ile kritik bir görüşmeye imza attı, Çin'den ise dünyayı umutlandıracak bir açıklama geldi.

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 2 BİN 329'A YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.

İSRAİL'DEN GAZZE UYARISI: GÜNEYE GİDİN

İsrail ordusu sözcüsü, yaklaşık 1,1 milyon insanın yaşadığı kuzey Gazze'deki Filistinlilerin güneye kaçmaları talimatını yeniledi. İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, Pazar sabahı sosyal medyada yayınlanan bir videoda, 'Güneye gidin, uyarılarımızı dinleyin' dedi.

NYT İSRAİL'İN GAZZE PLANINI YAZDI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) İsrailli subaylar ile konuştu ve Tel Aviv'in planını yazdı. 'İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderliğini Hedef Alıyor' başlıklı habere göre, İsrail, Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve ve lider kardosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor. NYT'ye konuşan Üç üst düzey yetkiliye göre amaç, Gazze'yi kontrol eden Filistinli grup Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmak.

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Saldırının 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacağı ve IDF'nin en azından geçici olarak Gazze'nin bazı kısımlarını elinde tutma girişiminde bulunacağı belirtiliyor. Bir Hamas yetkilisi gazeteye, savaşçılarının, askerleri şaşırtmak için ilerleyişlerinin arkasındaki tünellerden çıkıp İsrail askerlerini pusuya düşürmeye çalışacağını söyledi.

Haberde 'Üç İsrailli subay, daha fazla ayrıntı vermeden, askerlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için İsrail ordusunun angajman kurallarının gevşetildiğini ve askerlerin şüpheli düşmanlara ateş etmeden önce daha az kontrol yapmasına izin verdiğini söyledi' ifadesine yer verildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, işgalin başlangıçta hafta sonu için planlandığını, ancak İsrailli pilotların ve drone operatörlerinin kara kuvvetlerine hava desteği sağlamasını zorlaştıracak hava koşulları nedeniyle en azından kısmen birkaç gün ertelendiğini söyledi.

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Aynı kaynaklar, İsrail saldırı gücünün piyadelerin yanı sıra tanklar, istihkamcılar ve komandolardan oluşacağını ifade etti. Kara birliklerine savaş uçakları, helikopterler, havadan insansız hava araçları ve karadan ve denizden atılan toplar tarafından koruma sağlanacak.

ÇİN'DEN ORTADOĞU HAMLESİ

Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre Çin elçisi Zhai Jun, İsrail-Hamas ihtilafında ateşkes sağlanması ve barış görüşmeleri yapılması için baskı yapmak üzere önümüzdeki hafta Orta Doğu'yu ziyaret edecek. CCTV, resmi sosyal medya hesabında yayınlanan bir videoda Zhai'nin 'ateşkes için çeşitli taraflarla koordinasyon sağlamak, sivilleri korumak, durumu hafifletmek ve barış görüşmelerini teşvik etmek için önümüzdeki hafta Orta Doğu'yu ziyaret edeceği' bilgisine yer verildi.

KATAR'DA İRAN-HAMAS ZİRVESİ

İran devlet medyasına göre İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Hamas'ın politbüro şefi İsmail Haniye ile Doha'da görüştü. Kısa bir videoda Amirabdollahian arabadan inerken ikilinin kucaklaştığı görülüyor. Toplantıya ilişkin herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.

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ABD'DEN 2. SAVAŞ GEMİSİ AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisini konuşlandırmasının ABD'nin 'İsrail'in güvenliğine olan katı bağlılığının' bir işareti olduğunu söyledi. Austin, USS uçak gemisi Dwight Eisenhower ve saldırı grubunu bölgedeki USS Gerald R Ford uçak gemisine katılmaya göndermenin, Washington'un 'bu savaşı tırmandırmak isteyen herhangi bir devlet veya devlet dışı aktörü caydırma kararlılığını' gösterdiğinin de altını çizdi.

24 SAATTE 400'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Wafa haber ajansı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanın yalnızca son 24 saat içinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve 1.500 kişiyi de yaraladığını bildirdi.