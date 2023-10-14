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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

14.10.2023 - 20:53 | | DHA
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi. (DHA)

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