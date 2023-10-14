Bakan Fidan, Sisi'yle görüştü! Gazze için 4 çözüm önerisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bakan olarak Mısır'a ilk ziyaretimi yapıyorum. Ortak geçmişimiz ve bağlarımız olan Mısır, kritik öneme sahip bir aktördür. Akdeniz'in dünya siyasetinde yeniden öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz.

Bugün Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildim. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Kendileri Cumhurbaşkanımız ile de görüşmüşlerdi.

Filitin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur. Sivil can kayıplarını reddediyoruz, kınıyoruz. İsrail'in provokasyonlarıyla işgali derinleştiriyor. Türkiye ve Mısır olarak iki devletli çözümün tek geçerli yol olduğunu söylüyoruz. Filistinlilerin Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz.

4 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Türkiye olarak geldiğimiz noktada dört hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz.

1-Sivil can kayıplarının önüne geçilmeli. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayrı insani bir yaklaşım, sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar.

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İsrail'i uluslararası hukuka davet ettiğimizi bir kez daha tekrar ediyorum. Filistinlilerin yerinden edilmesine sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz.

2 - Çatışmanın coğrafi olarak yayılması engellenmeli. Bölgedeki ülkelerle sürekli temastayız

3 - İki devletli çözüm süreci başlatılmalı. Ortadoğu'da barış sadece bölgesel alternatiflerle değil, Filistinlilerle tesis edilebilir. Barış olmadan güvenlik tesis edilemez.

4- Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır.

BAŞKA ÜLKELERLE ARAYIŞ İÇİNDEYİZ

Krizin ilk anından itibaren yardımlar için çalışma içinde olduk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yardım uçaklarını gönderdik. Mısır'da kurulan koordinasyon merkezleri büyük iş görmekte. Başka ülkelerle de arayış içindeyiz. Yardımları gönderen ülkelerden Mısır'a getirmek başka bir konu bunu sınırdan geçirmek başka bir konu. Sınırın diğer tarafında savaş şartları var. Mısır gerçekten tarihi bir yol oynadı.

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30 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Tahliyeler konusunda Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içindeyiz. İçeride 300'den fazla vatandaşımız var. Bunlardan 30'unun tahliyesini gerçekleştirdik. Bunların listesi ilgili makamlara verildi. Gerekli çalışmalar yürütülüyor.

ŞUKRİ: TÜRKİYE İLE ORTAK VİZYONU PAYLAŞIYORUZ

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şukri, "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı." dedi.

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