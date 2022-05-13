Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Toplu vatandaşlık iptali söz konusu değil

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlık işlemlerinin tüm uyruklar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sadece geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili vatandaşlık talebi halinde Göç İdaresi Başkanlığı'ndaki ilgili bilgi ve belgeler ilk incelemeler yapılarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne aktarılarak işlemlere devam edilmektedir. Türk vatandaşlığını kazanma yolları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda çok açık belirtilmektedir.

İlgili kanunun 12'nci maddesine göre milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, terörle irtibatı ve iltisakı olmamaları esas olup, işlemlerin her aşamasında bu durum dikkate alınmaktadır" denildi.

TOPLU VATANDAŞLIK İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Türk vatandaşlığının kazanılması sürecinde 8 aşamanın bulunduğu belirtilerek, "Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir; başvuru, teknik çalışma grubu incelemesi, il güvenlik soruşturması, valilik komisyonu, dosya kontrolü, arşiv araştırması, onay süreci. Tüm uyruklarda da aynı usul ve esaslar geçerli olup, bu aşamalardan geçildikten sonra Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

Ayrıca Türk vatandaşı olduktan sonra da milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini bozan, terörle irtibatı ve iltisaklı oldukları tespit edilenlerin vatandaşlığının iptali yoluna gidilmektedir. Bu tespitler sonrası yapılan değerlendirmeler fert fert yani bireysel olarak yapılmakta olup, toplu vatandaşlık iptali söz konusu değildir.

Tüm bu işlemler yargı denetimine de tabidir. Hal böyle iken bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan '15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi' haberleri kesinlikle doğru olmayıp, tamamen uydurmadır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik tetkik işlemleri Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde yıllardır aynı usulle gerçekleşmektedir" ifadelerine yer verildi.