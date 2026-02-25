Niğde’de Ramazan mesaisi başladı: Günde 15 saat çalışıyorlar, kuyruklar metreleri buluyor!

Haberin Devamı

Niğde mutfağının coğrafi işaretli köklü lezzetlerinden 'Niğde tahinlisi', ramazan ayında iftar ve sahurda yoğun ilgi görüyor.

Kentte 2020 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Niğde tahinlisi hem lezzeti hem de tok tutma özelliği sayesinde ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Yoğun siparişleri karşılamak için pide ustaları günde yaklaşık 15 saat çalışırken, iftara saatler kala fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

'KOL ÜZERİNDEN ÇEVRİLEREK AÇILIYOR'

Fırıncı Sait İlhan, "Tahinlimiz şekerli ve sade olmak üzere iki farklı çeşitte üretiliyor. Un, maya ve su karışımından elde edilen hamur, merdane kullanılmadan ustanın maharetiyle kol üzerinde çevrilerek açılıyor. Büyükçe açılan yufkanın üzerine tahin dökülerek uzun rulo haline getiriliyor. Parçalara ayrılan hamur, pide şekli verildikten sonra fırında yaklaşık 10 dakika pişirilerek sıcak sıcak vatandaşlara sunuluyor" dedi.

TANESİ 120 TL'YE SATILIYOR

Ramazanda Niğde tahinlisine gösterilen ilgiye yetişmekte zorlandıklarını kaydeden İlhan, "Bu ürün özellikle ramazan aylarında çıkıyor. Ustalarımızdan öğrendiğimiz bu tahinli pideyi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tahinlinin her şeyi özeldir. Her şey girer tahinin içine fakat asıl tahinli susamdan yapılmaktadır. Susamdan olmayan tahinliye, tahinli denemez. Biz de tahinimizi susamdan çektirip, pidemizi yapıyoruz. Ramazan ayında 120 TL'ye sattığımız bir tahinli ile 3-5 kişi doyar. Doyurduğu gibi tok tutma özelliği de vardır. Genellikle çay ve hoşaf ile birlikte tüketilmektedir" diye konuştu.