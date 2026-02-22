TOKİ'de yeni kampanya başladı: 285 bin lirayı getir, daireyi götür!

Haberin Devamı

Türkiye'de konut ihtiyacının artmasıyla birlikte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerle vatandaşlara "kira öder gibi" ev sahibi olma imkanı sunmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 1.5 milyondan fazla daireyi teslim eden TOKİ, yeni bir kampanyayla dikkatleri üzerine çekti: "285 bin lirayı getir, daireyi götür."

240 AY TAKSİTLE DAİRE SİZİN OLUYOR

TOKİ'nin yeni projeleri için geçerli olan kampanyada, satış fiyatı 2 milyon 850 bin TL olan bir daire için sadece 285 bin TL peşinat ödemesi yapılması yeterli oluyor. Bu peşinatı ödeyen vatandaş, daireyi satın almaya hak kazanıyor. Kalan tutar ise uzun vadeli bir ödeme planıyla ödenecek. Buna göre, kalan borç 240 ay vadeli olmak üzere ayda 10 bin TL taksitle kapatılabilecek.

KAMPANYA 24 ŞEHİRDE GEÇERLİ

TOKİ'nin bu cazip kampanyası, Türkiye genelinde başta 24 şehir olmak üzere 81 şehirde geçerli olacak. Bu sayede, ülkenin dört bir yanındaki konut arayanlar, bu uygun ödeme koşullarından yararlanma şansı elde edebilecek. Bu hamle, TOKİ'nin artan nüfusun konut talebini karşılamadaki öncü rolünü bir kez daha gösteriyor.

BU ŞEHİRLERE ÖNCELİK VERİLMESİ BEKLENİYOR:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.