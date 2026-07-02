Düzce'de yaramaz çocukların evcilik oyunu yürekleri ağza getirdi: Az kalsın ev yanıyordu

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Olay, Düzce merkez Burhaniye Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde oyun oynayan çocuklar evcilik oynamak amacıyla oyuncaklarını ve ayakkabılarını fırının içine koydu.

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Daha sonra fırını çalıştırılmasıyla birlikte içerisindeki plastik eşyalar ve ayakkabılar tutuşarak yanmaya başladı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fırından çıkan alevler tüm evi sarmadan müdahale ederek yangın kontrol altına aldı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fırın kullanılamaz hale geldi ve evde maddi hasar oluştu.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.