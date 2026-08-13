Melikgazi'de korkunç kaza! Genç kadın tramvayın altında kaldı

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Keykubat Tramvay İstasyonunda meydana geldi. Karşı perona geçmeye çalışan K.E. isimli kadın, T3 seferini yapan tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Tramvayın altından ağır yaralı olarak kurtarılan K.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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KURTARILAMADI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Keykubat Tramvay İstasyonu’nda karşı perona geçmeye çalıştığı sırada tramvayın altında kalan Kezban Nur Eravşar (24), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eravşar’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.