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Şiddetli yağış etkili oldu, dereler taştı su baskınları oluştu

13.08.2026 - 21:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (İHA)

Şiddetli yağış etkili oldu, dereler taştı su baskınları oluştu

Giresun’da etkili olan sağanak yağış, Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu.

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Özellikle grup yollarında meydana gelen taşkınlar ulaşımı olumsuz etkilerken, ekipler bölgelerde çalışma başlattı.

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