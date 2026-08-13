Şiddetli yağış etkili oldu, dereler taştı su baskınları oluştu
13.08.2026 - 21:42Güncellenme Tarihi:
Giresun’da etkili olan sağanak yağış, Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Özellikle grup yollarında meydana gelen taşkınlar ulaşımı olumsuz etkilerken, ekipler bölgelerde çalışma başlattı.
Yağlıdere ilçesi Günece köyündeki Dalıp Deresi şiddetli yağışlar sonrası taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali selde zarar gördü.