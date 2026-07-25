Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı
25.07.2026 - 00:55Güncellenme Tarihi:
Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
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Kaza, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah K. yönetimindeki 16 BVV 721 plakalı minibüs ile İsmail E. idaresindeki 06 EZT 257 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüleri Abdullah K. ve İsmail E. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.