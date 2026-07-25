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Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatı ve araçlarda hasar oluşturdu

25.07.2026 - 01:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (AA)

Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatı ve araçlarda hasar oluşturdu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları ile araçlar hasar gördü.

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İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Merkezdeki Gündoğdu Camisi ile Cabatobasi köyü camisinin minaresi fırtına nedeniyle devrildi.

Ayrıca ilçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar ise park halindeki araçlara zarar verdi.

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