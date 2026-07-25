Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatı ve araçlarda hasar oluşturdu
25.07.2026 - 01:40Güncellenme Tarihi:
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları ile araçlar hasar gördü.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Merkezdeki Gündoğdu Camisi ile Cabatobasi köyü camisinin minaresi fırtına nedeniyle devrildi.
Ayrıca ilçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar ise park halindeki araçlara zarar verdi.