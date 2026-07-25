58 yıllık ortağı vefat edince koltuğunu emekli etti

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"Biz eski nesiliz"



Gençler tarafından yaşı dolayısıyla eski berber olarak görüldüğünü ve gençlerin tercih ettiği tıraş modellerinin değişmesinden kaynaklı yaptığı işin küçümsendiğini belirten Ateş, "Yaşlı olarak görmesinler. Gençlerin yaptığı işin on misli daha iyisini yaparım.