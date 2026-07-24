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5 katlı bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü

24.07.2026 - 23:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

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Elazığ'da ağır hasarlı 5 katlı, 10 daireli bir binanın kontrollü yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Kepçenin ilk müdahalesinin ardından bina bir anda çökerken, iş makinesi operatörü saniyeler kala kepçeden atlayarak olası bir faciadan kurtuldu.

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Olay, Elazığ Olgunlar mahallesinde meydana geldi. Elazığ’a bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Kepçenin binaya yaptığı ilk müdahalenin ardından yapı kısa sürede tamamen çöktü. Çökme sırasında etrafa saçılan taş ve moloz parçaları iş makinesine isabet ederken, durumu fark eden operatör son anda araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu.

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Çevrede bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı olay, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binanın aniden yıkıldığı ve operatörün son anda kendisini kepçeden dışarı attığı anlar dikkat çekti.

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