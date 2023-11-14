Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gönderilmek üzere yazılan dilekçede, Netanyahu'nun "Savaş Suçu", "İnsanlığa Karşı Suçlar" ve "Soykırım" suçlarında yargılanması talep edildi. Başsavcılık, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımla yargılanması için yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. 7 Ekim'den bu yana Netanyahu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurularının da Adalet Bakanlığına gönderdiği öğrenildi.