NATO Karargahında 4'lü üyelik zirvesi sona erdi... 'Türkiye istediğini aldı' başlığıyla bildiri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirve verilen aranın ardından devam etti.

Görüşmenin bittiği ve iki saat sürdüğü yolundaki bilgiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan düzeltme geldi. Buna göre; görüşmeye ara verildi ve liderler bu aranın ardından tekrar bir araya geldi. Akabinde liderlerin eşlik ettiği dışişleri bakanları kameraların karşısında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memoranduma imza attı.

"GÜVENLİK TEHDİTLERİNE KARŞI TAM DESTEK TAAHHÜTÜ"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niiniströ, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in desteği ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Uzlaşı Mutabakatı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenlik tehditlerine karşı birbirlerine tam destek verme konusunda taahhüt verdi. Biz NATO müttefiki olurken bu taahhüt daha da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.

BİLDİRİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye ile tam işbirliği.

Savunma sanayi alanında ambargoların olmaması ve işbirliğinin artırılması.

Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.