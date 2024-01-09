Naci Görür peş peşe depremler sonrası konuştu: Stres yüklendi
Malatya 48 saat arayla peş peşe sallandı. 6 Ocakta meydana gelen 4 şiddetinde depremin ardından kentte dün 4.4 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Dün Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 9,6 km derinliğinde meydana gelen deprem ilçede korkuya neden olurken sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Görür şu ifadeleri kullandı.
"Arkadaşlar dün Malatya-Pütürge/ Balpınar’da 4,4 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir. Depremin bu yöreye büyük depremler sırasında stres yüklenmesiyle oluştuğu da söylenebilir. Sevgiyle"