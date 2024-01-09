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Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı! Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Günlerdir beklenen kar yağışı başladı, İstanbul kara teslim oluyor. Birçok ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sadece İstanbul değil onlarca kentte yoğun kar yağışı görülüyor. AKOM, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Hava sıcaklıkları 10 derece düştü. Yeni soğuk hava dalgası da geliyor.

• 09 Ocak 2024 - 12:50 • Son Güncelleme:
• 09 Ocak 2024 - 12:50 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu uzun zamandır İstanbulluların gündeminde. Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının etkili olacağı açıklanmıştı. Ancak şehir merkezinde kar yağışı görülmedi. Sadece yüksek kesimlere yağdı. İstanbul'da Cuma gecesi başlaması beklenen kar yağışı erken başladı..

2Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı. İstanbul'da belirli bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından Beylikdüzü güne kar yağışıyla uyandı. İlçede kar yağışı rüzgarla birlikte etkili oluyor.

3ANADOLU YAKASINDA DA BAŞLADI

ANADOLU YAKASI'NDA DA BAŞLADI

Anadolu Yakası'nda hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. AKOM'dan kentin yüksek kesimleri ile kuzey bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerinden Aydos Ormanı'nda aralıklı kar yağışı başladı.

4Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

İstanbul'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sultangazi'de kar yağışı etkili olmaya başladı.Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı. Soğuk hava ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar yağışı etkili oldu. Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görüldü. Bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" dedi.

5Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

İstanbul'da beklenen kar yağışı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte etkili olmaya başladı. Kartal'da Aydos Tepesi ve çevresinde de kar yağışı etkisini gösteriyor.İstanbul'da beklenen kar yağışı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bugün itibariyle etkili olmaya başladı. Hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında yer yer etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakasının yüksek bölgelerinden olan Aydos Tepesi ve çevresinde de etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Aydos'ta ormanlık alanlar ve yollar adeta beyaz örtü ile kaplandı.

6Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale’de başlayan kar yağışı etkili oluyor.

7Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale'de fırtına ve sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Çan ilçesine bağlı Dondurma ve Halilağa köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.

8Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

9Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı vatandaşlar işlerine araçları yerine toplu taşıma araçları ile gitti. Bazı esnaflar kaldırımları kaplayan karları temizlerken çocuklar ise okullarının bahçelerinde, teneffüs saatlerinde kar topu oynayarak karın tadını çıkarttı.

10Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kendi yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

11Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Tatvan'a bağlı Obuz köyünde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü. Güneşin kendini gösterdiği köyde kızaklarını alan çocuklar kendilerini dışarı attı. Köydeki yokuş alanlarda bir araya gelen çocuklar tahta kızaklarıyla dakikalarca kaymanın keyfini yaşadı. Yorulmak bilmeyen çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman kendi aralarında da yarıştılar.Kızakla kayan çocuklar, güneşli havada kızak kaymanın zevkli ve keyifli olduğunu söyledi.

12AKOMDAN İSTANBUL UYARISI

AKOM'DAN 'İSTANBUL' UYARISI

İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. AKOM'dan kar uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

13Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

14İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI!

İstanbul Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'da etkili olacak fırtınaya karşı uyardı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yapılan uyarıda "İstanbul'da rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

15CUMA GÜNÜ DE KAR VAR

CUMA GÜNÜ DE KAR VAR

Hava durumu tahminleri yakından takip edilen CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu. Orhan Şen, "Dün hava sıcaklıkları 17 derece civarındaydı, bugün ise 7 derece civarında. 10 derecelik bir düşüş var. Şu anda İstanbul'da kuvvetli poyraz var. Bugün ve yarın etkili olacak. Zaman zaman fırtına şeklinde etkisini gösterecek. Deniz ulaşımını etkileyebilir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşe vurgu yapan Şen, "Cuma günü yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Bu yeni sistem kar getirecek. İstanbul şehir merkezinde kar etkisini gösterecek. Cuma gecesi başlayacak.