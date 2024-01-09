Kar yağışı İstanbul dahil onlarca kentte başladı! Yoğun yağış için yeni uyarı geldi, kar günlerce yerde kalacak
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Günlerdir beklenen kar yağışı başladı, İstanbul kara teslim oluyor. Birçok ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sadece İstanbul değil onlarca kentte yoğun kar yağışı görülüyor. AKOM, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Hava sıcaklıkları 10 derece düştü. Yeni soğuk hava dalgası da geliyor.
• 09 Ocak 2024 - 12:50 • Son Güncelleme:
• 09 Ocak 2024 - 12:50 • Son Güncelleme: