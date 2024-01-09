Erdoğan'dan saldırıya uğrayan imama telefonu! Kurum: Saldırıyı kınıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile dün İstanbul Fatih’te yaşanan saldırı sonrası yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, "Hocam geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin, beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Kurum, "Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'DAN İMAMA ZİYARET

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Bu saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. İstanbul’umuzun her sokağında huzuru, mutluluğu hep birlikte kardeşçe yaşama hukukunu güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. İyi günde kötü günde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Akşam saatlerinde bu saldırı sebebi ile üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Çok şükür kendisi çok iyi. Tekrar İstanbul’umuza, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun diliyorum. Sayın cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Çok şükür ikisi de sağlığına kavuşacak, hocalarımızdan bilgi aldık.' ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Fatih Camii içerisinde slogan atan Ömer Salgın isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ömer Salgın, Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ömer Salgın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Cami imamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem'e bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında yansıdı.

İMAMIN SAĞLIK DURUMU

Bezmialem Hastanesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı, Fatih Camii imamı Galip Usta'nın sağlık durumuyla ilgili, "İmam Galip Usta 3 bıçak darbesi aldı. Soluk borusuna müdahale edildi. Durumu stabil durumda ve kontrol altında" dedi.