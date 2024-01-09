TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye karıştırılmak isteniyorsa müsaade etmeyiz'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Umarım saldırgan münferit bir saldırının failidir. Eğer bu işin arkasında organize işler varsa, bu işlerin sahipleri bilsin ki bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür şuurludur ve birliktedir.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim. İnsanlık tarihinin en büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemi idrak ediyoruz. Dünyada hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak büyük kargaşaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Fatih Camii içerisinde slogan atan Ömer Salgın isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ömer Salgın, Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ömer Salgın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Cami imamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem'e bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında yansıdı.

İMAMIN SAĞLIK DURUMU

Bezmialem Hastanesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı, Fatih Camii imamı Galip Usta'nın sağlık durumuyla ilgili, "İmam Galip Usta 3 bıçak darbesi aldı. Soluk borusuna müdahale edildi. Durumu stabil durumda ve kontrol altında" dedi.