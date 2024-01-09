Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı! İşte yaralıların son durumu

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ö.S. slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardı.

Cami İmamı Galip Usta, Ö.S.'yi uyararak camiden çıkmasını istedi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S. o sırada camide bulunan ve olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem'e de bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usta ve Erdem'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan imam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum.

VALİ GÜL: TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından yaralıların tedavi altına alındığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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