GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMuharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten 7 bin TL para cezası
HaberlerGündem Haberleri Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten 7 bin TL para cezası
ABONE OL

Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten 7 bin TL para cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. İnce’nin bu cezası 7 bin TL para cezasına çevrildi.

28.03.2022 - 16:46 | | Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten 7 bin TL para cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adliye çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade edip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

7 Mart'taki duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, Muharrem İnce'nin, konuşmasında Cumhurbaşkanına hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirterek 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada İnce'nin avukatları Eren Eylem Dudu, Seda Baydere, Semra Yıldız mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, müvekkillerinin beraatını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azar Kolbasar ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtip, cezalandırılmasını istedi.

Hakim, İnce'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne indirdi. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi. İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
İlgili Haber
6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
Muharrem İnce: Seçimlere tek başımıza gireceğiz
İlgili Haber
Muharrem İnce: Seçimlere tek başımıza gireceğiz
Yeni seçim sisteminin detayları ortaya çıktı! İşte seçim yasası teklifinin getirdikleri...
İlgili Haber
Yeni seçim sisteminin detayları ortaya çıktı! İşte seçim yasası teklifinin getirdikleri...

GÜNCEL HABERLER

Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman'a taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman'a taziye mesajı!

İstanbul’a gelen Rus heyeti Çırağan Sarayı’nda

İstanbul’a gelen Rus heyeti Çırağan Sarayı’nda

Kremlin Sözcüsü Peskov: Bedavaya doğalgaz sevk etmeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Peskov: Bedavaya doğalgaz sevk etmeyeceğiz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’a gelen Rus heyeti Çırağan Sarayı’nda

İstanbul’a gelen Rus heyeti Çırağan Sarayı’nda

Sıradaki Haber
Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evde ölü bulundu!

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evde ölü bulundu!

Sıradaki Haber
Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

Sıradaki Haber
Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sıradaki Haber