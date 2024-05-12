Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın! İşte nedeni

Ancak bu öneri, bilimsel bir temele dayanmayan ancak geleneksel inançlara dayanan bir iddia olarak biliniyor. Enerji ya da duygu transferinin geçtiğine dair henüz bilimsel bir kanıt bulunmuş değil. Bu tür inançların psikolojik olarak insanları etkilediği unutulmamalıdır.