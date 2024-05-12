Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın! İşte nedeni
Sosyal medyada yer alan bir video günün en çok konuşulan olayı oldu. Bir uzmanın ilginç bir önerisinin yer aldığı videoda; metro, metrobüs ve otobüslerden boşalan koltuğa hemen oturmanın tehlikeleri yer aldı. Boşalan koltuğa hemen oturmamak gerektiğini söyleyen uzman, "Oradan kalkanın enerjisi hala orada duruyor. Koltuktaki sıcaklık onun enerjisi... Negatif mi, pozitif mi bilemiyoruz" diyerek çözüm önerisini paylaştı.
• 12 Mayıs 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2024 - 14:34 • Son Güncelleme: