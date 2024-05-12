Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın! İşte nedeni
Haberler Gündem Haberleri Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın! İşte nedeni

Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın! İşte nedeni

Sosyal medyada yer alan bir video günün en çok konuşulan olayı oldu. Bir uzmanın ilginç bir önerisinin yer aldığı videoda; metro, metrobüs ve otobüslerden boşalan koltuğa hemen oturmanın tehlikeleri yer aldı. Boşalan koltuğa hemen oturmamak gerektiğini söyleyen uzman, "Oradan kalkanın enerjisi hala orada duruyor. Koltuktaki sıcaklık onun enerjisi... Negatif mi, pozitif mi bilemiyoruz" diyerek çözüm önerisini paylaştı.

• 12 Mayıs 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
1 Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın İşte nedeni

Uzmanlardan metro, metrobüs ya da otobüslerde boşalan koltuğa hemen oturmayın uyarısı geldi. Sosyal medyada yer bir videoda uzman, boşalan koltuğa oturmanın oradan kalkanın enerjisini alma tehlikesi yarattığını belirterek çözüm önerisini de paylaştı.

2 Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın İşte nedeni

Boşalan koltuğa oturmanın gerekçesini açıklayan genç kadın, "Oradan kalkanın enerjisi hala orada duruyor. Bu enerji negatif olabilir, öfke olabilir. Siz orada oturduğunuzda onun duygusuna oturmuş olursunuz. Böylelikle siz de kötü enerji ve duyguları üzerinize almış olursunuz" dedi.

3 Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın İşte nedeni



ÇÖZÜM ÖNERİSİ: OTURMADAN ÖNCE SİLKELEME HAREKETİ

Metrobüste boşalan koltuğa oturmadan önce koltuğun üzerine silkeleme hareketiyle enerji temizliği yapmak gerektiğini ifade etti.

4 Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın İşte nedeni

Ancak bu öneri, bilimsel bir temele dayanmayan ancak geleneksel inançlara dayanan bir iddia olarak biliniyor. Enerji ya da duygu transferinin geçtiğine dair henüz bilimsel bir kanıt bulunmuş değil. Bu tür inançların psikolojik olarak insanları etkilediği unutulmamalıdır.

5
6 Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın İşte nedeni
7 Uzmanlardan tehlike uyarısı: Metro, metrobüs ve otobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın İşte nedeni