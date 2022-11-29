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Muğla'da saat 07.22'de deprem! AFAD'dan açıklama yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesi güne depremle uyandı. AFAD bölgede sabah saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıklayarak verileri de paylaştı.

29.11.2022 - 07:56 |
Muğla'da saat 07.22'de deprem! AFAD'dan açıklama yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saat 07.22'de deprem meydana geldi. Yaşanan depreme ilişkin AFAD verileri paylaşırken, depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.

BİR AÇIKLAMA DA KANDİLLİ'DEN

Sabah saatlerindeki depreme ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden yapıldı. Kandilli'nin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken derinliği 4.7 km. olarak paylaşıldı.

Muğlada saat 07.22de deprem AFADdan açıklama yapıldı
 EGE DENİZİ'NDE DE DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Ege Denizi'nde saat 07.32 sıralarında, 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 4.61 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

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