Muğla'da gözler yaşardı: Özel bireylere askerlik kınası yakıldı

Engelliler Haftası kapsamında Yahşi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel gereksinimli Tolga Özçelik, Ömer Yıldız, Livaneli Doğan, Abdullah Yiğit Yazıcı ile Aypar Öztürk için askerlik eğlencesi düzenlendi. Müsgebi Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve ailelerinin yanı sıra Kaymakam Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz da katıldı.



Canlı müzik eşliğinde 5 özel gereksinimli öğrencinin kınaları yakıldı, oyunlar oynandı, halaylar çekildi. Neşe dolu anlara sahne olan etkinlikte pasta kesimi yapıldı, çiğ köfte ve keşkek ikramı yapıldı. Kutlamaya Bodrum Beyaz Ay Derneği, Bodrum Kızılay Şubesi ve Bodrum Gençlik Merkezi destek verdi.



Yahşi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Serkan Kale, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;



"Özel gereksinimli bir çocuğunuz olduğunda onun yaşadıklarından ziyade yaşayamadıkları sizi daha çok yaralar. Asker uğurlamalarında çocuğunuz eğer konuşabiliyorsa, ‘bende askere gideceğim' dediğinde, o üniformayı giymek istediğini söylediğinde, yada davranışları ile onun bu ihtiyacını gördüğünüzde, ağabeylerinin, tanıdıklarının askerlik fotoğraflarına bakıp ‘benim neden bu resimlerim yok' dediğinde ailelerin boğazına düğümlenen o hissi düşünün. Biz Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Ailesi olarak velilerimizin çocuklarımızın hislerine bu etkinlik ile tercüman olmak istedik. İstedik ki bir günlüğüne bile olsa çocuklarımız kendilerini iyi ve mutlu hissetsinler, onlarında aile albümlerinde askerlik fotoğrafları olsun ve bu gün burada çocuklarımız ve aileleri doyasıya eğlensinler. Gururu ve mutluluğu birlikte tatsınlar."

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