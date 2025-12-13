Mudurnu’da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi

Kaza, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Hacıhalimler köyü mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın sürücü, 14 ABY 305 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yoldan metrelerce ileriye sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yan yatan araçtan çıkarılarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı kadının tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.