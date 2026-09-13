MTSO’dan üyelerine dev fırsat: Malatya’nın üretim gücünü sınırların ötesine taşıyacağız

Haberin Devamı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), üyelerinin yeni müşterilere ulaşmasını, ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere tanıtmasını ve ticari bağlantılarını artırmasını sağlayacak "Sektör Fuarları" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Proje kapsamında Malatya'nın öne çıkan sektörlerine yönelik fuarlar düzenlenerek, Oda üyelerinin ürettikleri ürün ve sundukları hizmetleri sergilemelerine imkan sağlanacağını belirten MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, fuarlar aracılığıyla farklı illerden gelecek potansiyel alıcılarla firmaların bir araya gelmesi, yeni müşteri ve iş bağlantılarının kurulması hedeflendiğini kaydetti.

Projenin temel amacının üyelerin satış ve pazar imkanlarını genişletmek olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'da üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize katkı sunan firmalarımızın en önemli ihtiyaçlarından biri yeni müşterilere ve yeni pazarlara ulaşabilmek. Biz de yeni dönemde bu konuda Odamızın imkanlarını daha etkin kullanacağız. "Düzenleyeceğimiz sektör fuarlarında üyelerimiz ürettikleri ürünleri ve sundukları hizmetleri doğrudan potansiyel müşterilere tanıtma fırsatı bulacak. Malatya'dan ve bölgemizden gelecek alıcıları firmalarımızla buluşturacağız. Buradaki temel hedefimiz sadece ürün sergilemek değil, ticaret yapılmasını sağlamak" dedi.

Haberin Devamı

Fuarları ticari bağlantıların kurulacağı iş platformları olarak tasarlayacaklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Fuarlarımızda B2B görüşmelerine, ikili iş bağlantılarına ve yeni müşteri kazanımına özel önem vereceğiz. Firmalarımızın sadece stand açıp ürünlerini sergilediği değil, doğrudan alıcılarla görüşebildiği, sipariş ve iş bağlantıları oluşturabildiği bir yapı kuracağız" ifadelerini kullandı.

Sektör fuarlarının aynı zamanda Malatya'nın ekonomik potansiyelinin tanıtılmasına da katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Malatya'nın üretim gücünü sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgemizde ve daha geniş pazarlarda görünür hale getirmek istiyoruz. Üyelerimizin pazarını büyütürsek, şehrimizin ticaretini ve ekonomisini de büyütmüş oluruz. Bu anlayışla sektör fuarlarını hayata geçirecek, üyelerimizi yeni müşteriler, yeni pazarlar ve yeni ticari fırsatlarla buluşturacağız."