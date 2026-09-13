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GündemGaziantep Araban’da yerli tohum hamlesi: Zambak Anaç Sarımsak ekimi yapıldı
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Gaziantep Araban’da yerli tohum hamlesi: Zambak Anaç Sarımsak ekimi yapıldı

13.09.2026 - 17:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Araban Sarımsağından elde edilen Zambak Anaç Sarımsak tohumu ile bu yıl ikinci defa sarımsak ekimi yapıldı.

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1Gaziantep Araban’da yerli tohum hamlesi: Zambak Anaç Sarımsak ekimi yapıldı

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ’’Sarımsak üreticisi çiftçimizin ürettiği Araban Sarımsağımızdan elde edilen Zambak Anaç Sarımsak tohumunu bu yılda ikinci ekimini yaptık.

2Gaziantep Araban’da yerli tohum hamlesi: Zambak Anaç Sarımsak ekimi yapıldı

Önümüzdeki ekim dönemlerinde üreticilerimiz ekimini yapacakları Araban Sarımsağının Zambak Anaç Tohumlarını kendileri üretecek. Araban Sarımsağında Zambak Anaç Sarımsak dönemi başlıyor’’ ifadesine yer verdi.

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