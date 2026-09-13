Mersin'de dehşet! Önce eşini sonra kendini vurdu
13.09.2026 - 17:45Güncellenme Tarihi:
Mersin’de bir iş yerinde tartıştığı eşi Narin S.’yi tabancayla vuran İsmail S., ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirlerken, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'ndaki iş yerinde çalışan Narin S. (46) ile yanına gelen eşi İsmail S. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında eşine tabancayla ateş eden İsmail S, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen çiftin cenazeleri, hastane morguna konuldu.Olayı duyup iş yerine giden Narin S'nin yakınları sinir krizi geçirdi.