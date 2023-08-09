MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Söz. Er Mahmut Üçdağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale de şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Lale ile birlikte saldırıda şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamadı, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Çvş. Özkan Lale yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sivas Valiliği de Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Lale için taziye mesajı yayımladı.