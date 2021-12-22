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GündemMSB paylaştı: Kahraman komandolar aziz vatanımızın semalarında!
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MSB paylaştı: Kahraman komandolar aziz vatanımızın semalarında!

Milli Savunma Bakanlığı, 49’uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu’nun Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından başarıyla icra edildiğini bildirdi.

22.12.2021 - 18:57 |
MSB paylaştı: Kahraman komandolar aziz vatanımızın semalarında!

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız aziz vatanımızın semalarında. Her zaman ve her yerde olduğu gibi. 49’uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi” denildi.

 

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