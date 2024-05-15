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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nde yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

15.05.2024 - 16:02 |
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nde yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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